PREZZO INCREDIBILE per questo Power Bank da 10500mAh: solo 9€!

Vuoi avere anche tu un power bank che ti accompagni ovunque, permettendo di ricaricare diversi dispositivi alla volta? Il modello di FAHEFANA è particolarmente sottile ma, nonostante questo, ha una capienza di 10500mAh. E la sorpresa sta nel suo prezzo che, grazie al coupon del 40%, è di soli 9,59€!

Tutte le caratteristiche del power bank

Con la sua silhouette sottile, questo power bank da 10500mAh si distingue per la sua praticità e leggerezza. Con dimensioni di soli 14,1 x 6,7 x 1,6 cm e un peso di appena 220g, è il 35% più sottile, il 15% più piccola e il 30% più leggera rispetto ai modelli tradizionali, garantendo che tu possa portarla ovunque.

Dotata di ingresso e uscita USB-C, questa power bank offre una ricarica rapida a 15W. Con 3 uscite e 2 ingressi, puoi caricare contemporaneamente fino a 3 dispositivi con diversi tipi di connettori, garantendo la massima versatilità.

Grazie al grande schermo a LED, hai sempre sotto controllo la carica residua in tempo reale, sapendo esattamente quando è il momento di ricaricare la tua power bank per non restare mai a corto di energia. Non mancano, ovviamente, i chip intelligenti integrati e sistemi IC di controllo, in modo da proteggere i tuoi dispositivi da sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito, garantendo la massima sicurezza. Certificata CE, RoHS e FCC, puoi essere certo della sua affidabilità.

Il marchio propone, inoltre, una garanzia leader del settore di 3 anni.

Prendi ora il tuo power bank da ben 10500mAh a soli 9,59€, ma non dimenticare di selezionare il coupon del 40%.