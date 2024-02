PREZZO INCREDIBILE per la MicroSD da128GB: addio memoria insufficiente!

Sul tuo smartphone esce sempre l’avviso della memoria insufficiente? Allora è arrivato il momento di prendere una nuova MicroSD. Kingston Canvas Select Plus fa al caso tuo dato che la sua capienza da 128GB ti permetterà di conservare un sacco di foto e video. In questo taglio, la MicroSD è scontata a soli 11,35€!

Tutte le caratteristiche della MicroSD

La scheda microSDXC Kingston Canvas Select Plus 128GB offre prestazioni di lettura/scrittura fino a 100/85MB/s, consentendoti di trasferire file rapidamente e senza interruzioni. Grazie a queste elevate velocità, è perfetta per scattare foto ad alta risoluzione, registrare video in 4K e goderti giochi con grafica intensa sul tuo dispositivo.

Kingston è un marchio rinomato nel settore delle memorie flash, rinomato per la qualità e l’affidabilità dei suoi prodotti. La scheda Canvas Select Plus è stata appositamente progettata e testata per resistere a urti, vibrazioni, temperature estreme e persino all’acqua, garantendo la sicurezza dei tuoi dati più preziosi.

Questa scheda microSDXC è compatibile con una vasta gamma di dispositivi, inclusi smartphone, tablet, fotocamere, action cam e droni. Inoltre, è conforme alle specifiche microSDHC e microSDXC, assicurando la sua utilità e versatilità in molti contesti

Se hai bisogno di più spazio per archiviare i tuoi file, la Kingston Canvas Select Plus è la soluzione ideale. Con una capacità di archiviazione di 128GB, offre ampio spazio per conservare tutti i tuoi ricordi più preziosi senza preoccuparti di rimanere senza spazio. Inserire la scheda nel tuo dispositivo è semplice e immediato, consentendoti di espandere rapidamente la capacità di archiviazione del tuo dispositivo.

Con questa MicroSD da 128GB, quindi, dirai fine ai tuoi problemi di archiviazione. Falla tua a soli 11,35€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.