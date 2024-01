PREZZO FOLLE per questo Tritatutto Kenwood: solo 19€!

Per migliorare nella creazione di pietanze sempre più ricercate, nella tua cucina non può assolutamente mancare un tritatutto. Il modello Kenwood CH180A è ora in forte sconto su Amazon. Il prezzo originale di 40,00€ viene completamente tritato, arrivando a costare solo 19,90€! Scopriamo insieme tutte le caratteristiche di questo modello in particolare.

Kenwood CH180A: tutte le caratteristiche di questo tritatutto

Il tritatutto Kenwood CH180A, con le sue due velocità, offre un controllo preciso del processo di triturazione. La velocità più bassa si adatta perfettamente a erbe e verdure delicate, mentre la velocità più alta è ottimale per ingredienti più resistenti, come il ghiaccio.

Dotato di un potente motore da 300 W, il tritatutto di Kenwood garantisce risultati eccezionali anche con ingredienti difficili, riuscendo a triturare tutto senza sforzo. La sua ciotola da 0,35 L, con sistema a doppia lama, assicura un trito uniforme, consentendo di sminuzzare porzioni corpose di cibo in una sola volta.

La sicurezza è una priorità per il tritatutto Kenwood CH180A, con piedini antiscivolo che mantengono stabile la ciotola sul piano di lavoro e un sistema di interblocco sicuro che impedisce l’apertura accidentale della ciotola. Il cavo, dotato di clip dedicata, consente di riporre in modo ordinato la ciotola.

Il coperchio del tritatutto è dotato di un tubo speciale per l’inserimento dell’olio, semplificando la preparazione della maionese. Inoltre, la facilità di pulizia è un punto di forza, con tutti i componenti smontabili e lavabili in lavastoviglie.

Il Kenwood CH180A è un tritatutto versatile e facile da usare, che offre prestazioni eccellenti e un’ampia gamma di funzioni. Con questo sconto diventa davvero irresistibile. Pagalo solo 19,90€ invece degli originali 40,00€ e inizia a tritare tutto!

