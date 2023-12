PREZZO FOLLE per questa Chiavetta USB da 128GB: solo 9€!

La chiavetta USB Amazon Basics da 128 GB offre una straordinaria velocità di lettura fino a 130 Mbps e una velocità di scrittura fino a 30 Mbps. Grazie a queste prestazioni, il trasferimento di file di grandi dimensioni diventa rapido e agevole, con una velocità di trasferimento 15 volte superiore rispetto alle unità USB 2.0. In pratica, potrai trasferire un film in full HD in appena 2 minuti. Questo dispositivo di archiviazione è particolarmente indicato per conservare file di alta qualità, inclusi film e video in full HD/4K, immagini ad alta risoluzione e file musicali.

La chiavetta USB Amazon Basics da 128 GB presenta un design telescopico portatile che non solo ne facilita l’utilizzo, ma fornisce anche una protezione efficace quando la chiavetta non è in uso. In poche parole, l’uscita USB è retraibile grazie al meccanismo telescopico presente sul corpo della chiavetta. In questo modo, potrete estrarla solo nel momento in cui dovrete usarla, preservandola da danni accidentali e polvere. La sua compatibilità con USB 3.0 e USB 2.0, poi, la rende adatta a una vasta gamma di dispositivi.

Pratica e immediatamente utilizzabile, questa chiavetta è pronta all’uso senza richiedere alcuna installazione o configurazione. Basta collegarla al tuo dispositivo e iniziare a sfruttarne le prestazioni senza alcuna complicazione.