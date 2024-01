PREZZO FOLLE per Nintendo Switch su Amazon: solo 256€!

Nintendo Switch è la più recente console dell’azienda nipponica. Lanciata nel 2017, Switch è una console ibrida che può essere utilizzata sia come console portatile che come console da tavolo. In questo momento, potrai approfittare di uno sconto che te la farà portare a casa a soli 256,00€ nella sua colorazione “Neon”.

Tutte le caratteristiche di Nintendo Switch

Le diverse modalità di gioco offerte da Nintendo Switch ampliano l’esperienza di intrattenimento. La “Modalità TV” permette di godere dei giochi su uno schermo più grande, ideale per riunioni di amici o momenti familiari. La “Modalità da tavolo” consente di piazzare la console su una superficie piana e godere di sessioni di gioco cooperative o competitive con i controller Joy-Con. La “Modalità portatile” offre la libertà di giocare in movimento, mantenendo la qualità dell’esperienza di gioco.

I Joy-Con aggiungono un elemento dinamico al mix di Nintendo Switch. Possono essere utilizzati come un unico controller tradizionale o separati per una maggiore flessibilità di gioco. La possibilità di condividere un Joy-Con con un amico per esperienze collaborative aggiunge un tocco sociale alle sessioni di gioco.

Al di là delle modalità di gioco, Nintendo Switch si distingue per caratteristiche come l’HD Rumble, che offre un feedback tattile più ricco, e i sensori di movimento, che consentono un controllo del gioco basato su movimenti realistici. Il tasto di condivisione semplifica il processo di cattura e condivisione di screenshot sui social network, contribuendo a creare una comunità di giocatori connessa.

Non puoi non avere questa console, anche semplicemente per giocare a capolavori come Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!

Gioca a tutti i migliori titoli Nintendo grazie a Switch. Falla tua subito per soli 256,00€ grazie a questo ottimo sconto.

