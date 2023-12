PREZZO FOLLE per l'Hard Disk da 6TB: solo 129€. FAI PRESTO!

Con una capacità mastodontica di 6TB, l’unità My Book si presenta come la risposta perfetta per coloro che necessitano di archiviare una quantità impressionante di file multimediali e documenti di lavoro. Che tu abbia migliaia di foto, ore di video o una vasta collezione musicale, avrai spazio più che sufficiente per custodire ogni singolo byte in un’unica soluzione affidabile.

La sicurezza dei tuoi dati è una priorità, e l’unità My Book lo sa bene. Dotata di crittografia hardware AES a 256 bit e una solida protezione con password, questa unità si erge contro accessi non autorizzati. Imposta la tua password personalizzata e dormi sonni tranquilli, sapendo che i tuoi file sono al sicuro.

Compatibile sia con computer Mac che Windows, basta collegarla attraverso il cavo USB 3.0 incluso per iniziare immediatamente a trasferire i tuoi dati. Il software di backup incluso semplifica la protezione automatica dei tuoi file, garantendo che nessuna informazione venga lasciata al caso.

Con la compatibilità con i sistemi operativi Windows 10 e macOS 11, l’unità My Book assicura prestazioni ottimali con velocità di trasferimento fino a 5 Gbps attraverso il cavo USB 3.0.