PREZZO FOLLE per la Piramide di Giza LEGO grazie al Black Friday

Grazie a quest’ottimo sconto potrai fare tua una riproduzione LEGO della Grande Piramide di Giza a un prezzo davvero ottimo. Invece degli originali 139,99€, potrai pagare il set solo 97,99€: un’offerta davvero pazzesca per uno dei set LEGO Architecture migliori di sempre.

LEGO Architecture La Grande Piramide di Giza: tutte le caratteristiche

La Grande Piramide di Giza è una delle sette meraviglie del mondo antico e una delle costruzioni più iconiche della storia nonché un capolavoro che ha resistito alla prova del tempo per oltre 4.500 anni, Il set LEGO Architecture La Grande Piramide di Giza è un tributo sorprendente a questo monumento epico, composto da 1.476 mattoncini LEGO. Il set consente di realizzare una fedele replica della piramide, preservandone la grandiosità e la maestosità in un modellino che arricchisce ogni stanza nel quale verrà posto.

Il set è stato progettato con cura per catturare i dettagli e le proporzioni della piramide originale e i mattoncini stessi sono stati selezionati con precisione per garantire che colore e finitura siano il più realistici possibile.

La Grande Piramide di Giza LEGO è composta da tre sezioni principali: la base, la piramide e la punta. La base è realizzata in mattoncini marroni e rappresenta il terreno su cui sorge la piramide. La piramide è realizzata in mattoncini bianchi e rappresenta la piramide in tutto il suo splendore. La punta è realizzata in mattoncini dorati e rappresenta la pietra di coronamento della piramide originale.

L’esperienza di costruzione offerta dal set LEGO Architecture La Grande Piramide di Giza è tanto gratificante quanto stimolante. Rivolto agli appassionati di LEGO, amanti dei monumenti antichi e cultori dell’ingegneria, questo set si pone come un omaggio tangibile di una delle sette meraviglie del mondo antico.

Non perdere l’occasione di acquistare il set a soli 97,99€ invece degli originali 139,99€!

