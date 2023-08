Prezzo ESCLUSIVO per OPPO A17: il budget phone crolla su Amazon

OPPO A17 è osannato da tutti come uno tra i migliori smartphone Android economici degli ultimi mesi: quest’oggi lo puoi acquistare su Amazon a un prezzo davvero sensazionale. Con una spesa di appena 149€, infatti, hai a portata di mano un device essenziale ma in grado di soddisfare le tue personali esigenze quotidiane senza passi falsi.

Sottile, leggero e con un design giovanile, OPPO A17 è ideale per telefonare, navigare in rete, chattare sui social, ascoltare la musica, guardare video e molto altro ancora.

Appena 149€ su Amazon per lo smartphone economico OPPO A17: occasione unica

OPPO A17 ruota attorno a un buon pannello LCD da 6.56 pollici ad alta risoluzione, mentre sotto il cofano il processore octa core può contare su una mega batteria da 5000 mAh per ore e ore di utilizzo senza sosta. Inoltre, come se non bastasse, lo smartphone del colosso cinese monta una fotocamera doppia posteriore con un sensore principale da 50 MP per scatti di buona qualità.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello lo smartphone Android economico di OPPO fintanto che è disponibile su Amazon al prezzo regalo di 149€; se fai in fretta, inoltre, ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.