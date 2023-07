Prezzo DISTRUTTO per OPPO Find X5: 256GB, display FHD+ ai Prime Day

OPPO Find X5 splende di luce propria. Ogni volta che mi capita questo smartphone sotto gli occhi mi prudono le mani perché è perfetto. Costa relativamente poco ma ti offre le prestazioni dei top di gamma e se vogliamo esagerare, in alcuni compartimenti le surclassa completamente. Vuoi uno smartphone eccezionale e a buon prezzo? È quello che fa per te.

Disponibile con uno sconto del 12% grazie ai Prime Day 2023, se lo porti a casa oggi lo paghi appena 499€ invece di 569€. Un affare senza precedenti quindi non perdere la tua occasione: aggiungilo al carrello.

Le spedizioni sono completamente gratuite quanto veloci grazie ai servizi Prime attivi sul tuo account.

OPPO Find X5: tra tutti gli smartphone, lui spicca

Perfetto sotto tutti i punti di vista, questo smartphone ti regala un’esperienza eccezionale in tutti i campi. Utilizzo quotidiano ma anche fotografia, streaming, gaming mobile e così via. Al suo interno, infatti, OPPO Find X5 ha un comparto tecnologico di tutto rispetto. Ti basta pensare che arriva tra le tue mani con 256 GB di memoria per non dover mai pagare il cloud.

Con display curvo senza bordi AMOLED e con refresh rate da 120Hz hai praticamente l’esperienza cinematografica nel palmo della mano. Colori vividi e saturi per rimanere davvero stupito a primo sguardo.

Pensa che con Android 12, i servizi Google e tutto il resto non hai praticamente limitazioni. Puoi fare tutto quello che vuoi, persino sentirti un fotografo professionista visto che hai una tripla fotocamera AI che scatta in maniera sublime in qualsiasi situazione.

E se tutto questo non ti basta, ti faccio sapere che la batteria è la tua nuova alleata: con ricarica extra veloce non ti fa aspettare un secondo in più.

Ps: la garanzia è anche estesa per un totale di 24+6 mesi.

Non perdere la tua occasione e collegati immediatamente su Amazon dove acquisti il tuo OPPO Find X5 a soli 499,99€ grazie ai Prime Day 2023.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.