Prezzo che CROLLA per proiettore 1080p con supporto 4K: come al cinema

Rendi la tua casa il tuo cinema personale con una mossa unica. Ti serve un proiettore ma non uno qualunque, bensì un modello con supporto alle risoluzioni più avanzate. Dopotutto quando vai in una sala è perché ti vuoi godere il massimo spettacolo? Beh, fatti dire che con il prodotto di ULTIMEA hai tutte le carte in regola per replicare l’esperienza.

Lo sconto che c’è su Amazon è esagerato. Ti basta spuntare il coupon per risparmiare ben 150€ ed usare il codice IT20U0342 per ottenere un extra 20%. Il prezzo precipita ad appena 249€ risparmiando letteralmente la metà.

Non perdere un secondo, con i servizi Prime attivi le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia.

Proiettore 1080p con supporto al 4K e tantissimo altro ancora

Dimensioni compatte e facilità di utilizzo sono due caratteristiche chiave di questo proiettore. Ultimea ti mette a disposizione un prodotto che si adatta ad ogni genere di utente e che restituisce sempre un’esperienza al pari del cinema per goderti streaming e tanto altro ancora.

Con il suo algoritmo automatico e smart, il dispositivo setta automaticamente l’immagine sulla migliore risoluzione e corregge distorsioni, luminosità evitando anche gli ostacoli. Questo significa che non devi smanettare per minuti interi cercando di correggere l’allineamento e tanto altro ancora.

La risoluzione nativa è 1080p ma come ti ho già detto, hai il pieno supporto al 4K. Non mancano neanche gli altoparlanti integrati per non dover fare secondi acquisti.

Collegalo via WiFi e Bluetooth ai tuoi dispositivi principali e goditi il vero e proprio cinema direttamente a casa.

Corri su Amazon dove due sconti pazzeschi ti fanno acquistare il tuo proiettore a soli 249€. Usa il codice “IT20U0342” e spunta il coupon in pagina prima di aggiungerlo al carrello.

Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.