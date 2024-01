PREZZO BOMBA per Xbox Series X: solo 403€!

È arrivato il momento di entrare a gamba tesa nella next-gen videoludica. Xbox Series X crolla a un prezzo veramente incredibile grazie allo sconto Amazon. Il costo originale di 549,99€ viene distrutto dai soli 403,99€ ai quali è venduta al momento su Amazon. Non perdere altro tempo!

Tutte le caratteristiche di Xbox Series X

Xbox Series X si afferma come la console più avanzata e veloce mai creata, regalando agli appassionati di videogiochi un’esperienza senza precedenti. Con una potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop e un’unità SSD personalizzata, questa console offre un livello di giocabilità che va oltre ogni aspettativa.

La straordinaria potenza di elaborazione grafica di 12 teraflop si traduce in immagini realistiche e dettagliate, permettendo ai giocatori di immergersi completamente nei mondi virtuali che esplorano. Il supporto al DirectX Raytracing, tecnologia che simula il comportamento realistico della luce, aggiunge un ulteriore livello di immersione, regalando una straordinaria esperienza di gioco.

L’unità SSD personalizzata di Xbox Series X è un autentico game-changer, riducendo drasticamente i tempi di caricamento. Ogni volta che accendi la console, puoi tornare a giocare in pochi istanti, eliminando l’attesa e consentendoti di vivere la tua avventura senza interruzioni.

La retrocompatibilità con migliaia di giochi appartenenti a quattro generazioni di Xbox amplifica ulteriormente la sua versatilità. Centinaia di titoli sono stati ottimizzati per sfruttare appieno la potenza della nuova console, garantendo un’esperienza di gioco sempre al top. Per non parlare poi di Xbox Game Pass Ultimate, l’abbonamento migliore in circolazione, che apre le porte a un ricco catalogo di oltre 100 giochi di alta qualità, inclusi i nuovi titoli di Xbox Game Studios.

Xbox Series X, la console più potente di sempre

