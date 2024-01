PREZZO BOMBA per Apple iPhone 15 in colorazione Verde (798€!)

Tenevi sott’occhio già da un po’ il nuovissimo Apple iPhone 15 ma non l’hai ancora acquistato perché aspettavi lo sconto giusto? È arrivato! Apple iPhone 15 in colorazione verde crolla a un prezzo di soli 798,90€ al posto dei classici 1.029,90€ su eBay. Si tratta di uno sconto che ti farà risparmiare ben 231,00€!

Apple iPhone 15 è da acquistare grazie a quest’offerta!

Il nuovo design di iPhone 15 si distingue grazie al vetro posteriore, in cui il colore verde è integrato direttamente nel materiale, conferendo al dispositivo un aspetto distintivo. La scocca in alluminio aerospaziale e il particolare processo a doppio scambio ionico utilizzato per il vetro contribuiscono alla straordinaria robustezza dello smartphone, garantendone durabilità e stile.

La fotocamera principale è in grado di catturare immagini ad altissima risoluzione, permettendoti di immortalare momenti straordinari e dettagli sorprendenti, sia in scatti istantanei che in paesaggi spettacolari. I ritratti, ancora più dettagliati, offrono ora la possibilità di regolare la messa a fuoco anche dopo lo scatto, consentendoti di personalizzare ulteriormente le tue foto.

Il cuore pulsante dello smartphone è il chip A16 Bionic, un potente processore che permette di utilizzare una serie di funzioni avanzate. Tra queste, la fotografia computazionale per le foto da 24MP, la modalità “Isolamento vocale” nelle chiamate e prestazioni grafiche potentissime che portano l’esperienza di gioco a un nuovo livello.

L’introduzione del connettore USB-C semplifica la vita, consentendo di caricare l’iPhone 15 con lo stesso cavo utilizzato per il Mac o l’iPad. Inoltre, ora è possibile utilizzare l’iPhone 15 per caricare dispositivi come l’Apple Watch o gli AirPods, garantendo una maggiore versatilità.



