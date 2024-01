PREZZO BASSISSIMO per il Mouse Wireless di Lenovo! (solo 9€)

Un mouse wireless può davvero svoltare la tua produttività quotidiana al PC. Oltre al fatto che non avrai più cavi in mezzo alla scrivania, si rivela particolarmente utile nel momento in cui vai a spostarti. E grazie a un folle sconto del 40%, potrai far tuo il mouse Lenovo 300 nella bellissima colorazione “Frost Blue” per un prezzo di soli 9,81€!

Tutte le caratteristiche del mouse Lenovo

Il Lenovo 300 si contraddistingue per un’estetica pulita e lineare, caratterizzata da linee dolci e arrotondate che conferiscono una piacevole sensazione al tocco. Le sue dimensioni contenute (106 x 60 x 34 mm) lo rendono altresì pratico da trasportare e comodo da riporre, risultando una soluzione versatile per chi è in movimento.

La facilità d’uso è ulteriormente accentuata dalla presenza di un singolo pulsante di accensione, collocato strategicamente sul retro del dispositivo. Questa scelta di design contribuisce a mantenere il mouse intuitivo e privo di complicazioni nell’utilizzo quotidiano.

Il Lenovo 300 è dotato di un sensore ottico con una risoluzione di 1000 DPI, assicurando un cursore che si muove in modo fluido e preciso, anche su superfici non uniformi. Tale caratteristica rende il mouse affidabile in diverse situazioni d’uso, mantenendo una performance costante. Il dispositivo presenta una certa versatilità, come suggeriscono i due tasti laterali personalizzabili, che permettono di adattare il mouse alle proprie preferenze e sfruttare funzioni specifiche con facilità.

La sua alimentazione a batteria AA si traduce in una durata eccezionale fino a 12 mesi. La tecnologia di risparmio energetico integrata contribuisce ulteriormente a prolungare la vita della batteria, assicurando prestazioni affidabili nel tempo e riducendo la necessità di frequenti sostituzioni.

Insomma, quello che riceverete per soli 9,81€ è un mouse che, seppur economico, possiede tutte le caratteristiche migliori per un utilizzo semplice e immediato.

