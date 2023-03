Presto si potrà giocare ai titoli di Xbox su iPhone e iPad

Abbiamo appena appreso che Microsoft vuole distribuire il suo Xbox Games Store anche su iPhone e iPad. I prodotti di casa Apple diventeranno quindi delle console a tutti gli effetti?

Da quanto leggiamo, sembra che l’OEM di Redmond intenda lanciare un suo store di giochi proprietario Xbox sui melafonini e tablet di Cupertino già dal 2024. Tutto sembra essere pronto, ma il progetto ha diversi scogli da superare.

iPhone e iPad diventeranno delle Xbox portatili?

Stando a quanto si evince da un’intervista fatta dal dirigente della divisione games di Microsoft, Phil Spencer, ai microfoni del Financial Times, scopriamo che il debutto di questo store proprietario è soggetto all’approvazione da parte dell’autorità di regolamentazione per il mercato, ma anche dalle società esterne come Activision Blizzard, ad esempio. Se la mossa dovesse passare, gli utenti si troverebbe un portafogli di videogiochi per dispositivi mobili davvero ampio. Inoltre, come detto, il Digital Markets Acts dell’Unione Europea (e altri enti) devono poter approvare l’adozione di store di terze parti su iOS. Ecco le parole dichiarate da Spencer al FT:

“Vogliamo essere in grado di offrire Xbox e contenuti sia da noi che dai nostri partner di terze parti su qualsiasi schermo in cui qualcuno vorrebbe giocare. Oggi non possiamo farlo sui dispositivi mobili, ma vogliamo costruire verso un mondo che pensiamo arriverà dove questi dispositivi saranno aperti”.

Inoltre, pochi mesi or sono (a dicembre, precisamente), Mark Gurman di Bloomberg aveva riferito che Apple si stava preparando all’arrivo di store alternativi su iPhone e iPad per conformarsi alle direttive del Digital Markets Act dell’Unione Europea, in vigore dal prossimo anno. Quindi, ci aspettiamo un’apertura – in questo senso – da parte di iOS 17 a settembre. Varrà solo per l’Europa, inizialmente. Il negozio di giochi Xbox potrebbe non essere disponibile negli USA, a quanto pare.

Ad oggi, Xbox offre già il cloud gaming su iPhone ma i titoli devono venir eseguiti su browser e non sono app native. Con quota modifica, capite bene che potrebbe cambiare tutto. Intanto, se desiderate il miglior iPhone con cui giocare, vi suggeriamo l’acquisto dell’iPhone 14 Pro da 128 GB a soli 1179,00€ su Amazon.

