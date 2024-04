Prestito fino a 120 mesi: perché scegliere Prexta (anche per sé hai già un prestito)

Prexta è un punto di riferimento assoluto per tutti i consumatori italiani che intendono richiedere un prestito personale. L’istituto, che fa parte del Gruppo Mediolanum, mette a disposizione un’offerta completa e ricca di soluzioni, con l’obiettivo di soddisfare tutte le esigenze della sua clientela.

Con Prexta, infatti, è possibile richiedere sia piccoli prestiti che prestiti di importo più elevato (si può arrivare a ben 75.000 euro). Da notare anche la possibilità di richiedere un prestito anche se si ha già un prestito in corso, con un consolidamento che permetterà di azzerare il debito precedente e ottenere liquidità aggiuntiva (allungando il piano di rimborso).

Per scoprire le offerte dell’istituto è possibile accedere al sito ufficiale di Prexta, tramite il link qui di sotto.

Prestito personale con Prexta: una soluzione per tutte le esigenze

La gamma di prestiti di Prexta si articola in tre soluzioni: la prima è Prexta One che consente di ottenere fino a 30.000 euro e risulta la scelta ideale per chi ha bisogno di un piccolo prestito in tempi rapidi (si parte da 3.000 euro). C’è poi Prexta Top, pensata per i clienti che hanno bisogno di un importo più elevato (fino a 75.000 euro). A completare le proposte c’è Prexta Compact, il servizio dell’istituto riservato a chi ha già un prestito e ha bisogno di ulteriore liquidità con una procedura di consolidamento.

Su tutte e tre le proposte, inoltre, è possibile richiedere un prestito con un piano di rimborso fino a 120 mesi, andando ad adeguare l’importo della rata alle proprie necessità, rendendola sostenibile. Da notare anche la possibilità di aggiungere una copertura assicurativa che consenta di tutelarsi contro qualsiasi rischio. I dettagli completi sulle proposte di Prexta sono disponibili tramite il sito ufficiale, qui di sotto.