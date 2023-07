Presa Smart TP-Link Tapo P105: MEGA sconto del 38%

Sei stanco di dover correre in giro per casa per accendere o spegnere i tuoi elettrodomestici? Vuoi controllare a distanza i dispositivi elettronici senza dover investire in costosi hub aggiuntivi? Allora la presa smart TP-Link Tapo P105 è la soluzione perfetta per te. Attualmente disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 38%, questo è il momento perfetto per acquistarla al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro.

Presa Smart TP-Link Tapo P105: un’affare da prendere al volo

Con il suo design compatto e la connessione Wi-Fi a 2.4GHz, questa mini presa smart TP-Link Tapo P105 ti consente di gestire i tuoi elettrodomestici in qualsiasi momento, ovunque tu sia. Grazie all’App Tapo, disponibile per dispositivi Android e iOS, puoi controllare la presa da remoto con pochi tocchi sullo smartphone.

La funzione di programmazione ti offre la libertà di organizzare le tue giornate e creare routine di accensione e spegnimento dei tuoi dispositivi in pochi secondi. Vuoi che la tua lampada nella stanza dei bambini si spenga automaticamente dopo un certo periodo? Niente di più semplice, basta impostare un countdown predefinito con l’app Tapo.

Una delle caratteristiche più interessanti della presa smart TP-Link Tapo P105 è il controllo vocale. Grazie alla compatibilità con Amazon Alexa e Google Assistant, puoi comandare la presa smart con la tua voce, rendendo l’esperienza d’uso ancora più rapida e intuitiva. Basta chiedere ad Alexa di accendere la caffettiera al mattino o a Google Assistant di spegnere il ferro da stiro mentre stai uscendo di casa.

Hai paura di lasciare la casa vuota durante le vacanze? Con la modalità assenza, puoi simulare la tua presenza accendendo e spegnendo apparecchi come TV, radio e lampade a orari casuali. Questo spaventerà eventuali malintenzionati, che penseranno che ci sia qualcuno in casa.

Affrettati e acquista subito la presa smart TP-Link Tapo P105 su Amazon, e scopri la comodità e la praticità di controllare i tuoi dispositivi elettronici da remoto. Non lasciarti sfuggire questa promozione assurda del 38%, rendi la tua casa intelligente oggi stesso al prezzo ridicolo di soli 9,99 euro. Non perdere altro tempo, le scorte a disposizione stanno andando a ruba.

