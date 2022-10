Presa smart: la monti e monitora i consumi, il MADE IN ITALY che vince

Una presa smart totalmente made in Italy capace di rendere la tua casa intelligente sotto tutti i punti di vista. Non solo ti permette di connettere vari prodotti tra di loro anche se intelligenti non sono nati, ma monitora anche i consumi.

Praticamente un’aggiunta economica che fa la differenza. Con lo sconto in corso su Amazon forse faresti bene a non perdertela. Collegati ora e approfitta del 22% per pagare il bundle da 2 pezzi appena 19€.

Delle spedizioni, come sempre, non farti problemi: con i servizi Prime attivi sul tuo account ricevi tutto a casa in modo gratuito e veloce.

Presa smart: un’alleata a cui non avresti mai pensato

So che magari ti pare strano, ma sì: esistono anche le prese intelligenti.

Questa presa smart in primis, è quello di cui hai bisogno se vuoi tenere tutto sotto controllo e non solo. Anche se hai un assistente vocale in casa e stai pensando di rendere l’abitazione più funzionale, lei ti consente di rendere immediatamente connesso un prodotto che in realtà nasce senza questa facoltà.

Come si utilizza? Non devi che frapporla tra la presa di corrente e il prodotto che vuoi collegare, il resto è facilissimo. Scarichi l’applicazione sul tuo smartphone ed il gioco è fatto. In questo modo chiunque in casa può gestire le varie impostazioni e sfruttare tutte le funzionalità legate ad essa. In più sono compatibili con i prodotti Echo e Google Home.

Se ti stai chiedendo quali queste siano, esaudisco immediatamente i tuoi desideri e ti dico che puoi:

gestire i consumi;

sbloccare la gestione remota e vocale con Amazon Alexa e Google Assistant;

e con e Proteggere dal sovraccarico i prodotti;

i prodotti; creare timer e routine totalmente personalizzabili.

Trattandosi di un prodotto made in Italy, sulla qualità non si discute.

Non attendere un secondo in più e approfitta di questa promozione incredibile. Porta a casa due prese smart su Amazon a soli 19€ con il ribasso in corso. Le spedizioni sono rapide e gratuite con Amazon prime attivo sul tuo account.

