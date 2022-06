Presa intelligente a metà prezzo, 9€ con lo sconto ora su Amazon

Vuoi collegare i tuoi prodotti ai tuoi assistenti preferiti? Non ti preoccupare, non devi spendere più di 9€ euro grazie a questa presa intelligente in super promozione su Amazon.

Infatti se spunti il coupon te la porti a casa con il prezzo che ti ho appena detto risparmiando ben il 50%. Una promozione da non perdere soprattutto perché funziona perfettamente con Google e Alexa e non solo, ti sblocca anche tante altre funzioni.

Le spedizioni? Completamente gratuite con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Presa intelligente: una favola da avere in casa

E0 uno di quei prodottini piccoli che quasi quasi non ci fai caso, ma se ci pensi ti sblocca un mondo di possibilità. Se non ne sei pratico, infatti, la presa intelligente ti permette di rendere smart un qualsiasi dispositivo o elettrodomestico che hai in casa senza modificare niente al suo interno.

Questa la frapponi tra le spina e la presa di corrente ed entra subito in funzione. Ne esistono diversi modelli ma ti consiglio questo perché ha un po’ tutto ciò che potresti volere. In modo particolare puoi gestirla sia dall’applicazione che scarichi su qualsiasi smartphone o tablet o con la tua voce, sfruttando gli assistenti come ti ho detto prima.

Accendi e spegni i prodotti connessi, imposti timer e, ancora più interessante, puoi anche monitorare i consumi in modo molto dettagliato.

Beh, che altro dirti: con 9€ questa presa intelligente è letteralmente un regalo. Collegati ora su Amazon e spunta il coupon con un solo click per risparmiare il 50%. Le spedizioni, come ti dicevo, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

