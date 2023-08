Preparati a Starfield: il bundle con Xbox Series S è in offerta su Amazon

L’opportunità che hai atteso è finalmente arrivata: la Xbox Series S è in offerta su Amazon, e con essa puoi ottenere il Bundle che include l’attesissimo Starfield insieme al pacchetto Gilded Hunter. Questa è la tua occasione per immergerti in un mondo di avventure straordinarie e tutto questo ad un prezzo speciale di 378,99 euro invece di 409,98.

Xbox Series S Gilded Hunter con Starfield in offerta

Il Bundle Xbox Series S – Gilded Hunter non solo ti offre la console, ma ti regala anche 9 incredibili oggetti cosmetici di gioco e valuta virtuale per titoli come Fortnite, Rocket League e Fall Guys. Questo pacchetto renderà ogni tua avventura di gioco ancora più unica ed emozionante.

Il pacchetto Gilded Hunter per Fortnite ti permetterà di indossare il ruolo del temuto Cacciatore Saber, pronto a dominare l’arena. Con il costume Hunter Saber e l’arma leggendaria Fang Pickaxe, sarai pronto per affrontare qualsiasi avversario. Inoltre, puoi mostrare il tuo stile unico con The Hunt Begins Wrap e spenderai 1.000 V-buck per personalizzare il tuo personaggio come desideri.

Su Rocket League invece potrai guidare l’auto Fennec, sfoggiare l’adesivo Huntress e scatenare il potere con il potenziamento Orange Hexphase e le ruote Astro CSX al titanio. Inoltre, riceverai 1.000 crediti di Rocket League per trasformare la tua esperienza di gioco in qualcosa di unico.

Ma la vera gemma di questa offerta è Starfield. La Premium Edition include non solo il gioco base, ma anche l’espansione Shattered Space quando sarà pubblicata, fino a 5 giorni di accesso anticipato, il pacchetto skin Constellation con tuta spaziale, casco, jetpack e fucile laser Equinox, accesso all’artbook digitale e alla colonna sonora originale di Starfield.

In questo gioco, tu sei il protagonista e la tua storia è quella che conta di più. Personalizza il tuo personaggio scegliendo il tuo background e i tratti distintivi. Sii un esploratore, un diplomatico, un cyber-pirata o chiunque tu desideri essere. Attraversa oltre 1.000 pianeti, incontra personaggi memorabili e scopri le avventure dei Sistemi Colonizzati.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria offerta per esplorare il vasto spazio e affrontare incredibili sfide. Acquista ora il Bundle Xbox Series S – Starfield e Gilded Hunter a soli 378,99 euro. Starfield è pronto ad accoglierti, e tu sei pronto a iniziare la tua epica avventura?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.