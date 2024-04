Prepara due CAFFÈ alla volta con la macchina di Philips al -37%!

Questa non puoi proprio fartela scappare: Philips Domestic Appliances L’OR è la macchina da caffè che ti consentirà di preparare due caffè alla volta! E con lo sconto del 37% sul prezzo originale, potrai pagarla solo 72,57€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè Philips

La caratteristica più particolare di questa macchina è il sistema a doppia pompa assicura una pressione fino a 19 bar per un espresso impeccabile, con una crema densa e persistente proprio come al bar. La tecnologia Thermoblock garantisce una temperatura costante dell’acqua per un’estrazione ottimale del caffè. Inoltre, la funzione Aroma Boost esalta i migliori aromi del caffè per un gusto inconfondibile.

Con questa macchina puoi preparare due espressi contemporaneamente o un caffè doppio per una carica di energia extra. La regolazione ti permette di scegliere la quantità di caffè desiderata da 25 a 220 ml, per un espresso ristretto o un caffè lungo e leggero. Inoltre, offre una vasta gamma di capsule compatibili, per soddisfare tutti i gusti: dai classici espresso e lungo al decaffeinato, alle cialde aromatizzate per un tocco in più. E se preferisci le capsule Nespresso, puoi usarle!

Un qualcosa da non trascurare è che è davvero facile da usare: basta riempire il serbatoio d’acqua, inserire la capsula e premere un pulsante per un caffè pronto in pochi secondi. Il serbatoio d’acqua rimovibile da 1 litro facilita il riempimento e la pulizia, mentre il vassoio raccogligocce regolabile è adatto a tazze di diverse dimensioni.

Piazza la macchina da caffè Philips Domestic Appliances L’OR nella tua cucina a soli 72,57€ al posto dei classici 114,99€!