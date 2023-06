Prenota le vacanze con Carta YOU: l'assicurazione viaggio è gratis

Attiva subito Carta YOU prima di prenotare le tue vacanze, così ottieni un’assicurazione viaggio inclusa. Grazie a questa carta di credito completamente gratuita entri in un mondo esclusivo fatto di vantaggi offerti da Advanzia Bank che è sinonimo di solidità e avanguardia pura. Primo vantaggio fra tutti è che non devi pagare al canone. Infatti è senza commissione annuale per sempre. Nessuna rimodulazione o modifica per il futuro, è e rimarrà sempre gratis.

Inoltre, è senza commissioni anche quando la devi utilizzare per prelevare denaro in contante presso tutti gli sportelli automatici del mondo. Un ottimo risparmio, soprattutto quando sei in viaggio e vuoi portare avere con te almeno un po’ di contante per eventuali emergenze. A questo aggiungi anche che è senza commissioni per tutti i pagamenti effettuati nei negozi di tutto il mondo negli oltre 36 milioni di punti di accettazione. Infine, questa carta di credito è una MasterCard Gold, con tutti i benefici che ne derivano.

Carta YOU: benvenuta carta di credito di nuova generazione

Carta YOU è la carta di credito MasterCard Gold di nuova generazione. Attivala adesso in soli 2 minuti e scopri quanto è facile averla e utilizzarla. Non hai nemmeno bisogno di cambiare banca perché si collega perfettamente al tuo conto corrente prelevando l’estratto conto nel giorno stabilito in fase di contratto il mese successivo agli acquisti. A questo poi bisogna aggiungerci anche degli extra gratuiti molto interessanti.

Infatti, per ogni acquisto effettuato con questa carta di credito legato a viaggi, vacanze e spostamenti, hai attiva un’assicurazione di viaggio gratuita e completa. Si tratta di una copertura in caso di situazioni contingenti che richiedono un’assicurazione attiva. Inoltre, hai anche la possibilità di aprire una linea di credito gratuita con pagamento differito a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Insomma, una soluzione eccellente ed economica che soddisfa ogni tua necessità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.