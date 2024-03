Prendi questo Smart TV da 55" per soli 599€ grazie alle OFFERTE di PRIMAVERA

È finalmente arrivata l’ora di cambiare il tuo televisore! Con le “Offerte di Primavera” by Amazon sono un sacco gli sconti folli. Proprio tra questi vi è lo Smart TV “TCL 55T8A”, dotato di risoluzione 4K, 55 pollici di diagonale e tante, ma tante caratteristiche al top! Il suo prezzo originale di 745,59€ viene completamente distrutto dallo conto del 20%, arrivando a costare 599,90€!

Tutte le caratteristiche dello Smart TV TCL

Questo Smart TV è dotato della fantastica tecnologia Quantum Dot, che garantisce immagini brillanti e realistiche, portando la magia del cinema direttamente nel tuo salotto. Poi, grazie al Full Array Local Dimming, otterrai contrasti nitidi e profondità sorprendenti, con neri intensi e bianchi luminosi che catturano l’attenzione in ogni scena. Per non parlare dell’esperienza 4K HDR PRO 1000 che ti offre un livello di dettaglio e precisione straordinario.

Palrando del comparto audio, la tecnologia Dolby Atmos ti trasporterà al centro dell’azione con un suono pienissimo che ti farà sentire ogni esplosione e ogni nota musicale come se fossi dentro il film. La tecnologia audio di ultima generazione ti regala un’esperienza sonora unica, che completa perfettamente le immagini che scorrono.

Basato su Google TV, questo Smart TV ti permetterà di accedere a un vasto mondo di contenuti con un’interfaccia intuitiva che ti permette di trovare facilmente film, serie TV, app e molto altro, tutto a portata di mano. E potrai anche utilizzare il Controllo Vocale Google Assistant per cercare i tuoi contenuti preferiti, controllare la tua TV e interagire con la tua casa intelligente, tutto con un semplice comando vocale.

Prendi l’ottimo Smart TV TCL 55T8A a un prezzo scontato di soli 599,90€, grazie alle “Offerte di Primavera” di Amazon.