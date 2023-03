Predator Helios 300: prezzo BOMBA con 600 euro di sconto

Il PC da Gaming Predator Helios 300 è uno dei migliori laptop da gaming disponibili sul mercato, con prestazioni estreme che consentono di giocare ai titoli più impegnativi con la massima fluidità e senza alcun problema di surriscaldamento. Grazie allo sconto del 30% su Amazon, questo dispositivo è ora accessibile a un prezzo più conveniente di 1.399,00 euro, invece di 1.999,00 euro. Quindi stiamo parlando di un risparmio di ben 600 euro. Inoltre, ricorda che grazie al servizio di fiannziamento Cofidis presente su Amazon, lo puoi acquistare pagandolo in comode rate.

Predator Helios: pochissimi pezzi a disposizione con questo sconto assurdo

La CPU Intel Core di 12a generazione i7-11800H garantisce un’elaborazione rapida e fluida dei dati, mentre la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3070 8 GB fornisce prestazioni eccezionali per i giochi più recenti e impegnativi. La memoria SSD da 512 GB e fino a 32 GB di RAM DDR4 3200 MHz garantiscono al Predator Helios 300, spazio sufficiente per installare tutti i giochi preferiti e farli funzionare senza alcun rallentamento.

Il display FHD IPS da 15.6″ (1920 x 1080 px) con un refresh rate di 144 Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e vibrante, con colori intensi e realistici che rendono l’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. Inoltre, la tecnologia di raffreddamento Aeroblade 3D di 5a Generazione garantisce che il PC da gaming Predator Helios 300 rimanga sempre fresco, anche durante le sessioni di gioco più intense.

La tastiera gaming retroilluminata a 4 zone RGB con le font caratteristiche Predator offre una sensazione di gioco eccellente, con tasti WASD trasparenti e concavi che garantiscono un’esperienza di gioco ancora più coinvolgente. I tasti di scelta rapida Turbo e PredatorSense sono utili per controllare l’overclocking immediato e aprire l’app delle utility, rispettivamente.

Infine, il controller Ethernet Intel Killer E2600, Intel Killer Wi-Fi 6 AX1650i e Control Center 2.0 garantiscono una connettività killer, con una bassa latenza e una connessione veloce e affidabile che consente di dominare online senza alcun problema.

In conclusione, il PC da gaming Predator Helios 300 è un dispositivo di alta qualità che garantisce prestazioni estreme e un’esperienza di gioco coinvolgente. Grazie allo sconto del 30% su Amazon, questo dispositivo è ora disponibile a un prezzo più conveniente e rappresenta un’ottima scelta per tutti i giocatori che cercano un laptop da gaming di alta qualità. Non perdere questa occasione di acquistarlo a soli 1.399,00 euro, questo Notebook solitamente costa 600 euro in più. Motivo per la quale i pochissimi pezzi a disposizione presso i magazzini Amazon stanno andando letteralmente a ruba.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.