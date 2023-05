PRECIPITA il prezzo di Realme 9 Pro+ 5G: occasione unica, pochi pezzi

Uno smartphone che nonostante non sia l’ultimo uscito sul mercato sa il fatto suo e non ti delude in niente. Se vuoi farti un regalo e comprare un nuovo telefono, Realme 9 Pro+ 5G è quello da prendere in considerazione soprattutto oggi.

Realme 9 Pro+ 5G, lo smartphone che idealizza i tuoi sogni

Display senza confini, fotocamere da professionista e velocità della luce. Realme 9 Pro+ 5G è un gioiellino sotto tutti gli effetti e non lascia niente al caso. Ti basta dargli uno sguardo per capire che è un signore smartphone, soprattutto in questa colorazione Aurora Green.

Con tutto al posto giusto, è il prodotto che fa al caso tuo se vuoi goderti applicazioni, gaming, scattare selfie e tanto altro ancora. Infatti monta sul pannello posteriore una fotocamera top di gamma marchiata SONY per non sprecare neanche uno scatto.

Il display AMOLED da 90Hz ti mette ben pochi paletti e se ami passare le ore in compagnia dello streaming, sicuramente non rimani deluso. Altra caratteristica da non sottovalutare è il suo essere Dual SIM così da non dover rinunciare a nulla.

In più non ti posso lasciare andare via senza farti sapere che non solo ha una batteria straordinaria ma si ricarica a 60W per essere pronto e scattante in letteralmente minuti.

128 GB di memoria e 5G per navigare alla velocità della luce. Cosa potresti volere di più?

