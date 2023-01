PRECIPITA il prezzo del Logitech M185: il mouse wireless che meriti

Se cerchi un mouse che ne valga la pena, sappi che non devi spendere più di 10 euro per farlo diventare tuo. Tutto questo grazie allo straordinario Logitech M185 che in offerta è un gioiello da non perdere.

Wireless, silenzioso e completo di tutto. Cosa potresti volere di più? Ovviamente è in promozione su Amazon al 50% e ciò significa che lo porti a casa a soli 8,99€. Fossi in te non aspetterei un secondo in più: acquistalo subito.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Logitech M185: il mouse wireless da acquistare al volo

Non aspettare un secondo in più per acquistare il mouse wireless che da tempo desideravi. Immagina come potrà essere bello avere una libertà di movimento unica e finalmente dire addio a fili sulla scrivania.

Questo Logitech M185 è perfetto come sembra: utilizzabile sia con mano destra che con mano sinistra, non ti dà noie e non ti procura quel fastidio dolorino al polso a fine giornata. Come lo connetti? Con il micro ricevitore USB che trovi in confezione. Ovviamente è compatibile sia con Windows che MacOS e altri sistemi operativi.

1000 DPI per navigare liscio come l’olio e un’autonomia che supera le tue aspettative. Ci infili dentro una semplice batteria per non dovertene preoccupare per altri 12 mesi. Soltanto per questa caratteristica vince tutto.

Che altro dirti se non che è Plug&Play quindi lo colleghi ed è pronto a funzionare su qualunque dispositivo senza necessità di installarlo.

Non ti perdere per nessuna ragione il tuo Logitech M185 su Amazon a soli 8,99€ grazie al ribasso del 50%. Non hai un minuto da perdere quindi collegati e aggiungilo al carrello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.