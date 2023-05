Pratico portafoglio in morbida pelle: sconto BOMBA su Amazon (39%+coupon 8%)

Il compleanno di tuo marito o di tuo papà si avvicina e non sai cosa regalargli? Il tuo vecchio portafoglio è ormai da cambiare? Bene, in tal caso, non puoi assolutamente perderti questa offerta che ti propone oggi Amazon. Per poco tempo ancora, avrai la possibilità di acquistare questo pratico portafoglio in morbida pelle al prezzo quasi regalato di soli 12,76 euro.

Ebbene si, approfittando subito del doppio sconto pazzesco del 39% + coupon 8%, potrai portarti a casa questo prodotto dalla qualità ottima al prezzo così basso. Questo fantastico portafoglio da uomo chic ti permetterà di inserire al suo interno ben 8 carte di credito, o qualsiasi altro tipo di tessera, e non mancano 2 slot che potrai utilizzare per inserire le banconote. Infine, questo portafoglio è anche provvisto di una comodissima tasca per le monete.

Un portafoglio dal look moderno, realizzato in morbida pelle con grana raffinata. Rifinito con una piastrina logo in metallo lucido, che dona a questo prodotto un aspetto estremamente elegante e raffinato. Le cuciture lisce e robuste, realizzate alla perfezione, faranno si che questo portafoglio duri nel tempo e non si danneggi facilmente.

Non manca il rivestimento con protezione RFID che impedirà l’acquisizione indesiderata di dati e il blocco dei segnali da carte di credito. Insomma, un prodotto elegante, comodo e soprattutto funzionale. Ottimo per da regalare in occasione di qualsiasi ricorrenza, questo portafoglio sarà completo di una cartolina gratuita, sulla quale potrai scrivere il tuo augurio speciale.

Un regalo ottimo per tuo papà, tuo suocero, tuo marito, per il tuo fidanzato o semplicemente per un amico. Dunque, non ti resta che correre su Amazon e acquistare subito questo pratico portafoglio in morbida pelle al prezzo di soli 12,76 euro. Affrettati, il doppio sconto del 39% e dell’8% applicabile tramite coupon potrebbe terminare prima di quanto tu possa immaginare e sarebbe un vero peccato perdere un’occasione del genere.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.