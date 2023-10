PowerLocus P2, cuffie Bluetooth per bambini a un prezzo ECCEZIONALE

Le cuffie Power Locus P2 sono il regalo perfetto per i vostri piccini, adatte a tutte le attività di ascolto che compiono. Al prezzo di 29,99 euro scontate del 14% potranno essere vostre e tutto è merito del Prime Day di Amazon in corso in questi giorni.

Cuffie Power Locus P2: caratteristiche principali

Queste fantastiche cuffie regaleranno tanta gioia e felicità ai vostri bambini, belle esteticamente e super funzionali. Si possono connettere fino a 2 dispositivi contemporaneamente tramite Bluetooth, per godervi al meglio le vostre canzoni preferite. Le cuffie sono dotate anche di connessione cablata, così potrete usarle con qualsiasi telefono, laptop, PC o TV. Nel caso voleste collegarle alla tv è necessario un adattatore PowerLocus Bluetooth aggiuntivo.

Non importa quanto il volume verrà aumentato perché le cuffie non supereranno mai il limite di sicurezza grazie all’output audio limitato a 85 dB non ci sarà nessun rischio per vostri bambini di danneggiare l’udito. Le cuffie sono senza fili con microfono integrato ideali per le lezioni online e permetteranno ai vostri bambini di ascoltare e parlare allo stesso momento. Sono compatibili con iOS, Android, Windows, Mac, ecc.

Le cuffie sono dotate di connessione Bluetooth 5.0, che garantisce una portata fino a 10 metri senza disturbi. Comode e leggere, adatte a qualsiasi tipo di orecchio, grazie al supporto imbottito potranno essere indossate per ore senza recare alcun dolore o fastidio. Le cuffie sono ripiegabili e comode da portare ovunque vogliate grazie alla custodia rigida inclusa già nella confezione.

Non fatevi scappare quest’occasione del Prime Day e approfittate dello sconto del 14% e saranno vostre a soli 29,99 euro. Per i clienti Prime potrete usufruire della spedizione gratuita e veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.