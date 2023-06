Powerbank universale da 10000mAh: occasione Amazon a soli 16 euro

Se cerchi un powerbank leggero, potente e veloce, approfitta di questa offerta su Amazon: con un coupon puoi comprare un powerbank da 10000mAh con ricarica rapida da 20W a soli 16,79 euro, invece di 23,99 euro.

Powerbank da 10000mAh: ricarichi dove, come e quello che vuoi

Questo powerbank ha una capacità di 10000mAh che ti permette di caricare il tuo iPhone più di due volte e altri dispositivi come iPad, Samsung, Huawei, Xiaomi, ecc. Include una porta USB-C In & Out che supporta i protocolli Power Delivery (PD3.0) e Quick Charge (QC3.0), offrendoti una velocità di ricarica senza precedenti. Lo stesso powerbank si ricarica rapidamente: bastano circa 3 ore per riportarlo al 100%.

Il power bank ha un design tascabile (10,02 x 6,7x 1,72 cm) e pesa solo 165 grammi. Puoi portarlo sempre con te senza ingombro e trasportarlo in aereo senza problemi. Ha anche un display digitale a LED che ti mostra la percentuale di batteria rimanente del power bank. Inoltre, è dotato di un sistema di protezione intelligente che previene sovracorrente, surriscaldamento e sovraccarico.

Per acquistare questo powerbank a un prezzo scontato devi applicare il coupon che trovi in pagina prima del pagamento e procedere così all’acquisto a questo prezzo eccezionale. Un accessorio indispensabile ad un costo ridicolo.

