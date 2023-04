Powerbank GIALLO come il sole o come PANTONE, soli 13€

Non perdere mai l’energia di cui hai bisogno. Con questo powerbank Pantone by Celly hai sempre una ricarica di emergenza a portata di smartphone o qualunque altro prodotto. Piccolo e compatto, lo metti in tasca e non ne fai mai a meno.

Grazie al ribasso del 47% su Amazon non hai un minuto da perdere: lo porti a casa a soli 13,20€ con un click. Aggiungilo al carrello prima che la promozione termini.

Ricorda che ti basta attivare o avere un abbonamento Amazon Prime per ottenere le spedizioni veloci e gratuite in tutta Italia.

Powerbank Pantone: una ricarica di emergenza in stile

Piccolo e con una grandezza che rientra nel palmo di una mano, questo powerbank di Celly è comodissimo da avere sempre dietro. Infatti puoi letteralmente portarlo sempre con te senza che si riveli di intralcio.

Al suo interno conserva ben 5000mAh che sono perfetti per dare una ricarica completa al tuo smartphone e non solo. Come ti ho anticipato prima, puoi utilizzarlo con tutti i tuoi dispositivi preferiti e anche in combo vista che ha 2 porte USB.

Per non farti mancare niente non può mancare la ricarica rapida che si svela una vera e propria caratteristica chiave dal momento che in pochissimo tempo riesce a garantirti ore e ore di utilizzo in più sui tuoi prodotti.

Naturalmente è compatibile in modo universale con diversi marchi e prodotti, non devi far altro che collegarli con il cavo che solitamente utilizzi per la ricarica ed ecco che il gioco è fatto.

Non perdere la tua occasione e completa subito l’acquisto su Amazon per rendere tuo questo powerbank 5000mAh in colorazione Pantone. Con lo sconto del 47% lo porti a casa ad appena 13,20€, un vero successo.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.