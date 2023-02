Powerbank da 5000mAh PICCOLO e DISCRETO: solo 13€ su Amazon (coupon)

Questo mini powerbank da 5000mAh è sicuramente molto interessante se hai necessità di avere un po’ di carica extra durante le tue giornate. Espressamente progettato per iPhone oggi puoi pagarlo soltanto 13 euro se applichi il coupon Amazon che trovi in pagina.

Il powerbank è dotato di connettore lightning integrato e si collega direttamente alla parte inferiore dello smartphone Apple. Piccolo e compatto ti dimenticherai persino di averlo.

Powerbank da 5000mAh in offerta: così piccolo che non si vede

Il powerbank è dotato di una batteria ai polimeri di litio da 5000mAh che ti permette di caricare completamente il tuo iPhone almeno due volte. Poi lo ricarichi tramite USB-C o cavo Lightning grazie alle apposite porte presenti sui due fianchi.

Per il resto, ti basta collegarlo alla presa Lightning del tuo iPhone per iniziare subito la ricarica, con tanto di pratico display LCD integrato che ti indica la carica residua dandoti subito un feedback senza dubbio molto utile specie se ti trovi molto in giro.

Applica dunque il coupon sconto del 40% che trovi in pagina per pagarlo soltanto 13 euro. Con spedizione Prime e disponibilità immediata potrai riceverlo a casa subito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.