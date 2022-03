Powerbank da 26800 mAh sottile e potente in offerta SHOCK (Amazon)

Dimenticati delle volte in cui avevi necessità di ricaricare il tuo smartphone ma non avevi a portata di mano una presa di corrente. Il powerbank da 26800 mAh in offerta su Amazon è la soluzione ideale per continuare ad utilizzare tutti i tuoi device senza alcun compromesso, anche per via di un design che ti permette di portarlo sempre con te senza quasi sentirlo.

Infatti, nonostante il prezzo di appena 28€, il powerbank in offerta su Amazon è uno dei più sottili attualmente disponibili sul mercato nonostante disponga di numerose porte di ricarica.

Powerbank sottilissimo da 26800 mAh in offerta su Amazon a un prezzo ridicolo

Completamente compatibile con tutti i modelli di smartphone Apple e le maggiori marche di device Android (Samsung, Google, Xiaomi, Huawei, eccetera), il powerbank ti permette di ricaricare contemporaneamente fino a 4 dispositivi per assicurarti di avere abbastanza autonomia per utilizzarli senza rischiare di restare senza.

La porta USB ad alta prestazione, inoltre, ti permette di ricaricare anche device di una certa importanza come alcuni modelli di MacBook di Apple: usa il powerbank come sistema di ricarica di emergenza per continuare a lavorare al tuo computer senza rischiare di perdere il lavoro iniziato. In un unico accessorio hai la risposta che stavi cercando per ricaricare più e più volte tutti i tuoi dispositivi: fino a 8 volte di fila un iPhone, fino a 6 volte di fila uno smartphone Android e fino a 3 volte di fila un iPad – ovviamente in base al modello e alla batteria integrata.

Cosa stai aspettando? Acquista subito il powerbank da 26800 mAh in offerta su Amazon a un prezzo che non puoi lasciarti sfuggire: riponilo nella tasca dello zaino o in quella della giacca per avere sempre a portata di mano un accessorio di cui non potrai più fare a meno. Ricordati di spuntare la voce “Applica coupon del 15%” per acquistarlo ad appena 28€.