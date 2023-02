Powerbank da 10.000 mAh compatibile con iPhone e Android in offerta a meno di 18€ (Amazon)

Design compatto, ampia capacità e compatibilità garantita su un gran numero di smartphone Android e iPhone grazie ai due ingressi microUSB/Type-C e alle tre uscite Dual USB/Type-C, sono i principali punti di forza che definiscono il powerbank da 10.000 mAh del marchio Charmast. Inoltre è dotato di un comodo display LED che non solo mostra l’energia residua del dispositivo ma anche la l’intensità di corrente e la tensione.

Oggi lo puoi acquistare su Amazon a soli 17,84 euro, grazie al 34% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico di 26,99 euro. E se hai sottoscritto l’abbonamento Prime puoi godere della spedizione gratuita oltre naturalmente alla consegna ultrapida (completando l’ordine entro la giornata odierna riceverai il powerbank a casa tua già domani).

34% di sconto sul powerbank da 10.000 mAh di Charmast

Il modello in offerta è quello in colorazione nera e il più economico di tutti. Aggiungendo appena due euro puoi scegliere anche lo stesso modello di powerbank ma in colorazione bianca o blu (entrambi in offerta al prezzo di 19,99 euro).

Ecco una corposa lista di telefoni con cui puoi usare il powerbank da 10.000 mAh in tutta sicurezza: iPhone XS, XS Max, XR, 8, 7, 7 Plus, 6, 6S, 6, 6S Plus, 5, 5S, SE, 5C, 4, 4S, insieme agli agli iPad 2/4 mini, 2, 3, 4 Air e Air 2 Pro; oltre agli iPhone sono compatibili anche la maggior parte degli smartphone e tablet Android dei marchi Samsung, Huawei, HTC, Xiaomi, ecc.

Approfitta dell’ultima offerta sul powerbank di Charmast per approfittare del 34% di sconto sul prezzo di vendita consigliato al pubblico e risparmiare così quasi 10 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.