Powerbank 30800mAh che si ricarica al sole: OFFERTA LAMPO su Amazon (-15%)

Questo potentissimo powerbank da 30800mAh che si ricarica con la luce solare può essere tuo ad un gran prezzo, oggi, se approfitti subito dell’offerta lampo di Amazon: acquistandolo adesso hai lo sconto del 15%, ma si tratta di una promozione attiva per poche ore quindi ti consigliamo di sbrigarti.

Con spedizione e consegna immediata scoprirai un powerbank potentissimo che ti permetterà di caricare rapidamente il tuo smartphone anche in modalità wireless.

Powerbank solare da 30800mAh: diventerà il tuo accessorio preferito

Per riassumere perfettamente l’idea della potenza di questo powerbank sappi che si tratta di un accessorio in grado di caricare almeno 5-6 volte un iPhone di ultima generazione, un Samsung Galaxy S10 e qualsiasi altro smartphone.

Il powerbank ti permette di attivare la ricarica wireless con i dispositivi compatibili o di usare il convenzionale cavo: inoltre è dotato di una torcia integrata che può essere utile in varie situazioni e soprattutto di una comoda ricarica solare nel caso tu non abbia subito una presa a disposizione per ridargli energia.

Il prezzo scontato del 15% grazie a questa offerta lampo è molto interessante perciò ti consigliamo di approfittarne prima che finisca. Hai le ultime ore a tua disposizione per farlo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.