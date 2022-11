Powerbank 30000mAh MULTI ingresso: una BOMBA di energia a soli 28€

In commercio sono disponibili numerosi modelli di powerbank, differenti per capacità e velocità di ricarica. Poche unità permettono di collegare molteplici apparecchi in contemporanea ed il più delle volte sono vendute a prezzi altissimi. La powerbank Charmast è l’eccezione che conferma la regola: con una spesa minima potrai mettere le mani su uno strumento dotato di batteria da ben 30000mAh e sistema di ricarica rapida per donare energia a tutti i tuoi smartphone, tablet ed altro ancora nel più breve tempo possibile.

Un’opportunità di cui approfittare adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, grazie ad uno sconto iniziale del 21% a cui si aggiunge il coupon con sconto del 15% da spuntare in pagina, la powerbank sarà tua con poco più di 28 euro invece di 42,99 euro.

Powerbank Charmast da 30000mAh in offerta su Amazon al minimo storico

Questa performante powerbank è dotata di 2 porte USB di tipo A ed 1 porta USB di tipo C con supporto per la ricarica rapida a 20W: una velocità 4 volte superiore rispetto alla media. Basteranno 9 ore per ricaricare completamente la super batteria ai polimeri di litio. Particolarmente utile il display LED, grazie al quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto portatile e compatto, che si caratterizza per dimensioni di 17.1 x 7.15 x 2.5 cm e per un peso di 490 g. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare sempre con te la powerbank.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova powerbank Charmast da 30000mAh: oltre a risparmiare più di 14 euro, la riceverai a casa in pochi giorni e con spedizione gratuita.

