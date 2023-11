Powerbank 100W a prezzo RIDICOLO: ricarica anche il computer (44€)

Questo non è assolutamente il classico powerbank! Infatti, grazie alla presa USB C che supporta fino a ben 100W è in grado non solo di ricaricare lo smartphone, ma anche computer portatili, tablet e addirittura consolle come Nintendo Switch!

Un prodotto eccezionale, da avere sempre con te, che ricarichi in un attimo tramite presa elettrica e che addirittura supporta la ricarica tramite pannello solare. Mentre sei in giro, puoi sfruttare le sue uscite per ricaricare oppure alimentare fino a 4 dispositivi in contemporanea. Insomma, un gadget potentissimo, che ora prendi in sconto a 44,99€ appena da Amazon: spunta adesso il coupon direttamente in pagina e completa rapidamente il tuo ordine per approfittarne. Lo ricevi in modo veloce e anche gratuito, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però: la disponibilità in promozione è limitata!

Basta dare un’occhiata al suo design per rendersi subito conto che si tratta di un prodotto di ottimo livello. La batteria integrata è da ben 20.000 mAh: sarà proprio lei a permetterti di ricaricare tutti i dispositivi che ti servono, anche quelli con elevato assorbimento.infatti, come anticipato, questo dispositivo supporta fino a un massimo di 100W: tantissimo, quando si tratta della ricarica di prodotti di elettronica.

Non perdere l’occasione del momento, sarebbe un vero peccato: spunta adesso il coupon in pagina su Amazon e completo il tuo ordine. Questo eccellente e potente powerbank lo prendi a 44,99€ soltanto con spedizioni veloci e assolutamente gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime. Fai in fretta però: l’offerta è a tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.