Powerbank 10000mAh, non solo 22.5W ma anche wireless

Se vuoi avere in tasca un powerbank che non abbia limiti, ho trovato il modello perfetto per te. Questo gioiellino di Poduro fa paura tanto è potente e soprattutto ti mette tra le mani un prodotto che non ti fa scendere a compromessi. Veloce, sicuro e anche con ricarica wireless è un toccasana.

Portalo a casa al minimo sindacabile grazie alle Offerte di Primavera su Amazon. Non solo hai uno sconto del 23% ma se spunti il coupon in pagina risparmi ancora di più. Prezzo finale di appena 32,99€.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Powerbank senza limiti: il modello migliore da acquistare adesso

Questo powerbank geniale è comodo e super portatile. Nonostante ti possa sembrare un po’ grande, in realtà te lo metti in tasca e lo hai sempre dietro anche quando sei in viaggia. Con 10000mAh al suo interno hai la possibilità di utilizzarlo con qualunque prodotto ti venga in mente.

Su Smartphone in linea di massima hai due ricariche consecutive e complete ma questa indicazione varia in base al modello che possiedi. In ogni caso hai a portata di mano non solo un display LED che ti tiene aggiornato su quanta energia hai ancora a disposizione, ma anche 22,5W di potenza per minimizzare i tempi in totale sicurezza.

Come ti ho accennato, poi, sulla parte frontale non manca all’appello un alloggiamento per ricarica wireless. Pronto a sbizzarrirti?

Non farti prendere dal panico ma approfitta subito di questa offerta di Primavera quasi agli sgoccioli, acquista il tuo powerbank su Amazon spuntando il coupon e pagandolo appena 32€.

