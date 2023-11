Power bank UGREEN 140W: un AFFARE pazzesco su Amazon

Se sei alla ricerca di un power bank che si distingua per velocità, capacità e versatilità, non cercare oltre: l’UGREEN 140W da 25000 mAh è ciò che fa per te. E oggi, grazie alle imperdibili offerte della settimana del Black Friday su Amazon, puoi ottenerlo con uno sconto incredibile del 40%. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 89,99 euro.

Power bank UGREEN 140W: le scorte a disposizione stanno andando a ruba

Una delle caratteristiche principali di questo power bank UGREEN è la sua incredibile capacità di ricarica rapida da 140W, resa possibile grazie alle tecnologie PD3.0 e QC3.0. Con una singola porta, è in grado di ricaricare il 56% del MacBook Pro 2022 da 16″ in soli 30 minuti. Utilizzando contemporaneamente entrambe le porte USB-C, il power bank può erogare una potenza totale impressionante di 145W.

La capacità enorme di 25000 mAh garantisce un’autonomia sorprendente. Puoi caricare il MacBook Pro 14″ fino a 1,3 volte, il Galaxy S23 Ultra fino a 3,0 volte e l’iPhone 15 fino a 5,6 volte, permettendoti di rimanere sempre connesso in ogni situazione.

La tripla flessibilità di ricarica offre la massima convenienza. Con tre porte USB (USB C1/C2, USB A), puoi caricare contemporaneamente fino a tre dispositivi con una potenza complessiva superiore a 100W, assicurando una ricarica veloce e efficiente.

UGREEN ha progettato questo power bank con l’utente in mente, rendendolo compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro, iPad, iPhone, Samsung Galaxy, Pixel, e molti altri. Il design intelligente e premium include uno schermo LED digitale che mostra la batteria residua, garantendo che tu sia sempre consapevole del livello di carica rimanente.

Affidabile, potente e compatibile con quasi tutti i dispositivi, l’UGREEN 140W da 25000 mAh è l’investimento perfetto per chiunque cerchi un power bank di alta qualità. Approfitta dell’offerta del Black Friday su Amazon e assicurati questo fantastico prodotto ad un prezzo ridicolo di soli 89,99 euro, prima che sia troppo tardi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.