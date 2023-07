Power Bank TASCABILE per iPhone ad un prezzo imbattibile su Amazon (soli 13,53€!)

Dai il benvenuto al tuo nuovo compagno di viaggio, disponibile su Amazon a soli 13,53€ – un elegante power bank dal design compatto, tanto piccolo da stare facilmente nella tasca dei tuoi jeans, ma incredibilmente potente nonostante le sue dimensioni mini (appena 7,81 x 3,68 x 2,74cm) e il peso piuma di 105g. Non lasciarti ingannare dalle dimensioni, questo power bank offre una sorprendente funzione di carica veloce PD 20W, integrata con una spina iPhone, liberandoti dall’ingombro di cavi extra. E’ disponibile anche con connettore USB-C, se hai un telefono Android ricordati di selezionare il modello corretto.

Disponibilità immediata, se lo ordini subito lo riceverai a casa domani. A questo prezzo non esistono altri power bank con queste caratteristiche, ti suggeriamo di fare in fretta e non farti assolutamente scappare questa offerta. Hai davvero pochissimo tempo prima che il prodotto torni a prezzo pieno…

Un gadget tecnologico essenziale per le tue giornate frenetiche. Ma non è tutto. Questo power bank si trasforma in un comodo supporto pieghevole. Ora puoi goderti i tuoi show preferiti o effettuare videochiamate ai tuoi cari in orizzontale o in verticale, senza preoccuparti della durata della batteria. La sicurezza è ovviamente una priorità: questo dispositivo è dotato di protezioni multiple per prevenire sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito, proteggendo i tuoi preziosi dispositivi. La confezione include un power bank da 5000 mAh, un cavo USB C e un manuale. Non perdere questa offerta esclusiva di Amazon per potenziare la tua vita digitale ovunque tu vada.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.