Power Bank con SUPER BATTERIA e ricarica solare al 30% in MENO

Oggi ti segnalo questa offerta che ti permette di avere un caricatore portatile per il tuo smartphone o tablet, con una super batteria che non si scarica mai. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il Power Bank FitFasting a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 30% per avere un ottimo risparmio è un dispositivo eccezionale. Grazie a questo caricatore portatile non avrai più il patema di ritrovarti con la batteria del tuo smartphone a terra.

Power Bank FitFasting: batteria gigante e ricarica solare

Sicuramente quando si valuta un Power Bank, una delle cose su cui si fa più attenzione è l’autonomia della batteria. Questo ne ha una gigante da 42.800 mAh. In pratica non si scarica mai. E poi è dotato di un pannello solare che ti permette di far durare la batteria ancora più a lungo. Potrai caricare il tuo smartphone completamente dalle 4 alle 6 volte.

È dotato di due uscite integrate e un ingresso, in questo modo potrai caricare contemporaneamente due dispositivi. È resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IPX67 e possiede anche una torcia integrata, un moschettone e una bussola. Insomma, offrire una ricarica rapida a più dispositivi, è super resistente è una batteria che non muore mai.

A questo prezzo devi correre perché le unità disponibili spariranno in un attimo. Quindi prima che questo avvenga vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank FitFasting a soli 34,99 euro, invece che 49,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.