Power Bank potentissimo da 45 W e capacità da 20000 mAh tuo a 23€

Non uscire di casa senza questo fantastico Power Bank che oggi trovi promozioni scontatissimo su Amazon e che ti permetterà di ridare energia a qualsiasi dispositivo in modo semplice e veloce. Puoi averlo a soli 23,79 euro, invece che 33,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice promozionale IZEYY7IR al momento del pagamento.

Potrai quindi avvalerti di un doppio sconto del 14% e del 16% (se sei idoneo) per un risparmio totale di oltre 10 euro. Soprattutto metti le mani su un fantastico gadget che ti consentirà di riportare i tuoi dispositivi al 100% in poco tempo e in qualsiasi posto tu sia.

Power Bank potente, rapido e versatile a prezzo mini

Sono moltissime le caratteristiche che rendono questo Power Bank un acquisto da fare a occhi chiusi, oltre ovviamente al prezzo vantaggioso. Ad esempio grazie alla sua potenza da 45 W potrai ricaricare qualsiasi device in un batter d’occhio. Una ricarica velocissima quasi efficiente come i classici caricatori che si collegano alla presa di corrente. Però questo te lo puoi portare ovunque e ricaricare di tutto in qualsiasi momento.

È dotato poi di due porte di uscita per ricaricare contemporaneamente fino a due dispositivi, anche se sono diversi tra loro e recuperare quindi diverso tempo. Ha un design abbastanza compatto e soprattutto decisamente robusto per far fronte a un’intera giornata senza problemi. Sulla parte laterale trovi un pratico display che ti indica la batteria residua. Grazie alla sua capacità da 20.000 mAh potrai ricaricare ben 4 volte uno smartphone completamente.

Fai alla svelta perché l’occasione è troppo allettante e sicuramente scadrà a breve. Perciò prima che succeda vai su Amazon e acquista il tuo Power Bank a soli 23,79 euro, invece che 33,99 euro, applicando il coupon in pagina e inserendo il codice promozionale IZEYY7IR al momento del pagamento. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.