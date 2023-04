Power Bank per iPhone: piccolo come un rossetto e costa pochissimo

Quando sei in viaggio non puoi assolutamente rinunciare al tuo Power Bank, ma hai mai pensato alla scomodità delle batterie esterne presenti sul mercato? Sono solo “tavolette” ingombranti, impossibili da tenere in mano, e devi sempre ricordare di portare il cavo del tuo smartphone sempre con te. Su Amazon, però, esiste una batteria che non necessita di alcun filo, ma che puoi inserire direttamente nella porta USB-C e incorporare al tuo smartphone, senza alcun ingombro ulteriore. Prova subito questo Power Bank per iPhone piccolo come un rossetto al costo di €13,65. Applica il coupon con 30% di sconto prima del checkout.

Power Bank per iPhone piccolo e conveniente

Questo utilissimo accessorio è appositamente progettato per gli iPhone degli ultimi anni, con la sua uscita Lightning coperta da un piccolo cappuccio protettivo. Grazie alla ricarica veloce, con questo Power Bank da 5000 mAh puoi alimentare il tuo smartphone con una potenza massima di 15W. Grazie al piccolo display a LED chiaro, puoi monitorare gli aggiornamenti sullo stato della batteria in tempo reale. Mentre l’iPhone è in carica, puoi tranquillamente utilizzarlo e sfruttare tutte le sue funzioni: chiamate, messaggi, video, musica e non solo. Il piccolo Power Bank tascabile ti garantisce almeno una ricarica completa al giorno, prima di essere a sua volta alimentato tramite presa di corrente o, se preferisci, tramite Mac dotato di ingresso compatibile.

Questo Power Bank possiede davvero le dimensioni di un rossetto e puoi portarlo sempre con te, in borsa o persino in tasca. Il suo design è estremamente elegante, disponibile in vari colori, ma l’offerta è valida solo in colorazione nera, che non stonerà mai con lo stile del tuo iPhone. Applica subito il coupon con 30% di sconto con Amazon Prime e questo Power Bank piccolissimo e comodissimo sarà tuo a soli €13,65. Se invece possiedi uno smartphone Android, prova la versione compatibile, con uscita USB-C.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.