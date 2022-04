Power Bank Mini in OFFERTA con questo COUPON Amazon

Il power bank senza fili ultra compatto di VEGER si trova in offerta su Amazon a 17,99€, il prezzo più basso di sempre grazie al coupon da applicare in pagina. Una volta selezionata la casella del coupon e aggiunto il prodotto al carrello, il prezzo finale risulterà ridotto.

Si tratta di un power bank da 5.000 mAh estremamente compatto e perfetto per ricaricare smartphone e tablet senza il bisogno di collegare alcun cavo. Questo modello, infatti, si connette direttamente alla porta USB-C del dispositivo e resta ancorato, permettendo di utilizzare lo smartphone senza l’ingombro di cavi o grossi accessori.

Compatibile con tutti gli smartphone Android dotati di porta USB-C, il piccolo caricatore portatile di VEGER è perfetto da portare con sé in borsa o in tasca, grazie anche al peso ridotto di 92 grammi. La ricarica è rapida e raggiunge i 20W di potenza con sistema Power Delivery, una caratteristica essenziale per caricare velocemente i device di ultima generazione.

Per ricaricare il power bank non serve un caricatore apposito, ma basta sfruttare cavo e alimentatore di un qualsiasi smartphone o tablet. L’accessorio può alimentare lo smartphone anche mentre è in carica, in questo modo è possibile caricare entrambi i prodotti con un solo cavo e una sola presa di corrente

Oggi il power bank compatto di VEGER è disponibile in offerta su Amazon a 17,99€, grazie al coupon di 7 euro da applicare in fase di acquisto. La spedizione è gratuita e la consegna è garantita entro 1-2 giorni lavorativi.