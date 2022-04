Power Bank magnetico per iPhone 12/13 a PREZZO STRACCIATO (-25%)

Tra le Offerte di Primavera Amazon troviamo anche tanti accessori per smartphone, in questo caso segnaliamo il prezzo più basso di sempre per il power bank magnetico Anker PowerCore in offerta a 44,99€.

Si tratta della migliore alternativa al costoso MagSafe Battery Pack di Apple, che viene venduto ad un prezzo più che raddoppiato rispetto al modello Anker. Inoltre, al netto di un costo decisamente inferiore, il PowerCore offre un design fantastico ed alcune caratteristiche interessanti, come la presenza di una porta USB-C per ricaricare tutti i dispositivi non compatibili con il sistema magnetico di Apple. Al momento, gli unici modelli compatibili con questo nuovo standard di ricarica a induzione sono gli iPhone della famiglia 12 e 13, compresi i modelli Mini, Pro e Pro Max.

Il design dell'accessorio Anker è sottile e compatto, caratterizzato da una finitura opaca e da un unico pulsante alla base, utile per attivare i LED che indicano lo stato di ricarica del power bank. Diretta evoluzione del modello dello scorso anno, questo power bank MagSafe di Anker funziona anche da stand per iPhone, grazie ad una pratica aletta posizionata sul retro.

In occasione delle Offerte di Primavera, il power bank magnetico MagSafe Anker PowerCore si trova in offerta su Amazon a 44,99€ in colorazione nera. L'incredibile sconto non durerà per sempre, presto l'accessorio per iPhone tornerà al suo prezzo iniziale di ben 60 euro.