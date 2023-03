Power Bank: il più venduto su Amazon da 27000 mAh in super sconto

Se sei sempre in movimento, un power bank affidabile e ad alta capacità come il imuto X6CS potrebbe essere un’ottima scelta per te. Con una capacità di 27000 mAh, questo dispositivo può caricare il tuo smartphone quasi 5,5 volte con una singola ricarica. Questa è una soluzione perfetta per chi è sempre in viaggio, per il campeggio, l’escursionismo e altre attività all’aperto, dove l’accesso all’elettricità potrebbe essere limitato. Oggi, disponibile su Amazon con un coupon sconto del 20%, puoi acquistare questo incredibile dispositivo ad un prezzo competitivo di soli 29,59 euro.

Power Bank: non puoi trovare dispositivo migliore a questo prezzo

Una delle caratteristiche più sorprendenti di questo power bank è la velocità di ricarica. La porta USB C 18W PD3.0 è in grado di caricare dispositivi Huawei, Samsung e Xiaomi al 50% in soli 30 minuti. Inoltre, le doppie porte USB Im-Power II supportano la ricarica rapida QC3.0 per dispositivi abilitati fino a 3 ampere. Questo dispositivo può rivoluzionare la tua esperienza di ricarica, fornendo energia al tuo smartphone in modo efficiente e rapido.

Il power bank è anche facile da ricaricare, grazie alla sua porta USB-C ad alta velocità. Con un caricabatterie da muro PD 18W, ci vogliono solo 9 ore per ricaricare completamente il dispositivo. Inoltre, la porta USB-C può essere utilizzata per caricare la banca di alimentazione durante l’uscita con le porte USB.

Questo power bank ha anche un design intelligente che permette di caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente, con una porta USB-C e due porte USB QC3.0. Inoltre, la porta USB-C può essere utilizzata come porta di input per la banca di alimentazione. Questo significa che è possibile utilizzare la stessa porta USB-C per caricare sia la banca di alimentazione che altri dispositivi, semplificando la gestione delle ricariche.

La sicurezza dei dispositivi è una priorità assoluta per Imuto. Questo power bank è dotato di un sistema di sicurezza intelligente integrato, che garantisce una protezione completa contro sovraccarico, sovratensione, sovra-corrente e cortocircuito. Inoltre, il prodotto viene fornito con un cavo USB-A a USB-C, una guida per l’utente e un servizio clienti 24 mesi, per garantire la massima affidabilità e soddisfazione del cliente.

In conclusione, il power bank imuto X6CS è una soluzione di ricarica affidabile, veloce e ad alta capacità, perfetta per chi viaggia spesso o ha bisogno di energia extra durante le attività all’aperto. Con il coupon sconto del 20% su Amazon, puoi ottenere un’ottima offerta per questo power bank di alta qualità, acquistandolo ad un prezzo super competitivo di soli 29,59 euro. Se sei interessato a questo prodotto non perdere ulteriore tempo, le scorte disponibili sono limitate.

