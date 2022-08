Power Bank DIVINO, 4 cavi integrati e ricarica da 22,5W, PROMO

Esci di casa senza mai rinunciare a una ricarica di emergenza su un qualsiasi tuo dispositivo tecnologico, con questo Power Bank che ho scovato su Amazon hai tutto a portata di tasca. Si tratta di un prodotto eccezionale che ti mette veramente tutto ciò di cui ha bisogno a portata di mano senza aggiunte ulteriori.

Con i ribassi in corso su Amazon, basta spuntare il coupon per portarlo a casa ad appena €31,49 quindi non aspettare neanche un secondo in più e approfitta immediatamente di questo sconto.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano con i servizi prime attivi sul tuo account.

Power Bank eccezionale, non avrei bisogno di nient’altro per utilizzarlo

Ti segnalo questo Power Bank perché oggi ad avere veramente tanta energia al suo interno, è dotata di una tecnologia aggiuntiva che ti mette a disposizione ben 4 cavi già integrati per utilizzarlo su qualunque dispositivo tu voglia senza aggiunte accessorie.

In modo particolare trovi 4 uscite e due ingressi quindi Puoi utilizzarlo anche con più prodotti all’unisono. Gli attacchi integrati sono un micro USB, un Type C, un connettore Lightning e un connettore USB che utilizzi per ripristinare l’energia all’interno del dispositivo in una sola mossa.

Venendo la parte tecnica, ti svelo che hai 20000 mAh a disposizione. Ciò si traduce in utilizzo di almeno 4 volte consecutive su un più classico smartphone. Con wearable e altri accessori? Arrivi persino a venti volte.

La ricarica rapida, laddove è supportata, è completamente attiva. Le velocità raggiunte sono pari ai 22,5W quindi in appena 30 minuti porti il telefono al 60%.

Per non dirti che non manca all’appello neanche un display LED che ti tiene aggiornato sulle percentuali di ricarica residua all’interno del tuo bank.

Insomma, un vero gioiellino che si rivela un toccasana quando passi tanto tempo fuori.

Non rinunciare più a una ricarica di emergenza e acquista subito questo magico Power Bank su Amazon spuntando il coupon, lo porti a casa con una spesa di appena €31 e non puoi pentirtene. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano se possiede un abbonamento prime attivo sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.