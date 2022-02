Power bank da 30000mAh a poco più di 30€? Esiste, ed è FENOMENALE

In commercio è possibile trovare moltissime power bank, ognuna con specifiche capacità in termini di batteria. I modelli che ti permettono di collegare più dispositivi in contemporanea, però, sono davvero pochi e spesso offerti a prezzi inaccessibili. Charmast cambia le regole: con una spesa minima avrai al tuo servizio una power bank con batteria da ben 30000mAh e sistema di ricarica rapida per donare energia a tutti i tuoi smartphone, tablet e non solo.

Non lasciarti sfuggire questa occasione: acquistala subito su Amazon e, grazie al coupon con sconto del 15% da spuntare in pagina, sarà tua con appena appena 31,44 euro.

Power bank Charmast da 30000mAh in offerta su Amazon ad un prezzo bassissimo

Questa performante power bank è dotata di 2 porte USB di tipo A ed 1 porta USB di tipo C con supporto per la ricarica rapida a 20W: una velocità 4 volte superiore rispetto alla media.

Basteranno 9 ore per ricaricare completamente la super batteria ai polimeri di litio. Particolarmente utile il display LED, grazie al quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto portatile e compatto, che si caratterizza per dimensioni di 17.1 x 7.15 x 2.5 cm e per un peso di 490 g. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare sempre con te la power bank.

Insomma, stiamo parlando di un best buy irrinunciabile: metti nel carrello la tua power bank Charmast da 30000mAh, arriverà a casa in tempi rapidi e con spedizione gratuita.