Power bank da 25000mAh in offerta: risparmi 60€ e ricarica anche i laptop

Stufo di rimanere a secco di energia e cerchi un power bank premium in grado di ricaricare tutti i tuoi dispositivi, inclusi laptop di grandi dimensioni? Oggi Amazon propone un’offerta decisamente interessante su un power bank di fascia alta, dotato di specifiche pensate per chi ha grandi esigenze.

Normalmente proposto a 149,99€, oggi questo formidabile power bank della Ugreen, trai leader indiscussi del mercato, può essere tuo a soli 89,99€. Esatto: se sei membro Prime oggi risparmi 60€.

Questo straordinario power bank offre una capacità enorme di 25.000 mAh, garantendo un’autonomia incredibile per il tuo MacBook Pro 14″, Galaxy S23 Ultra, iPhone 15 e molti altri dispositivi. Con una velocità di ricarica superiore, grazie alle tecnologie PD3.0 e QC3.0, questo power bank può raggiungere una potenza totale di 145W, permettendoti di caricare il 50% del MacBook Pro 2022 da 14″ in soli 30 minuti.

La flessibilità è un altro punto di forza di questo prodotto. Dotato di tre porte USB (USB C1/C2 e uscite USB A), il power bank UGREEN consente di ricaricare contemporaneamente fino a tre dispositivi alla massima velocità. Questo significa che puoi mantenere carichi di lavoro, comunicazioni e intrattenimento in corso senza interruzioni, ovunque tu sia.

La compatibilità di questo power bank è veramente straordinaria: compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui MacBook Pro 16″, MacBook Pro M2 13″ 2022, MacBook Air 13″, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro Max, Galaxy S23 Ultra e molti altri. È progettato per adattarsi alle tue esigenze di ricarica, garantendo un supporto affidabile anche in situazioni di emergenza.

Il design intelligente e premium del power bank UGREEN è un altro punto di forza. Lo schermo LED digitale mostra chiaramente la batteria residua, fornendoti informazioni dettagliate sull’autonomia rimanente. Inoltre, il materiale resistente e l’aspetto elegante lo rendono adatto a qualsiasi occasione, dall’uso quotidiano alle avventure in viaggio in tutto il mondo.

L’UGREEN 100W non è un semplice accessorio ma è – consentici questa licenza – la Rolls-Royce dei power bank: rappresenta un’opportunità da non perdere per chi è in cerca di una soluzione affidabile e potente per la ricarica dei propri dispositivi. Non farti scappare questa offerta e acquistalo a soli 89,99€!

