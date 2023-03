Power Bank da 10.000 mAh: sconto FOLLE del 41% + coupon sconto

Se sei alla ricerca di un power bank affidabile e facile da trasportare, questo dispositivo che ti mostriamo oggi da 10.000 mAh potrebbe essere la soluzione che stavi cercando. Con uno sconto PAZZESCO del 41%, più un ulteriore coupon del 5%, il suo prezzo diventa ridicolo a soli 12,90 euro.

Power Bank da 10.000 mAh: un dispositivo indispensabile a questo prezzo

La capacità di 10.000 mAh di questo power bank potrebbe non sembrare moltissimo, ma è più che sufficiente per fornire energia extra ai tuoi dispositivi durante il tuo viaggio. Potrai facilmente scattare foto, ascoltare musica e utilizzare tutte le app di cui hai bisogno senza dover preoccuparti della durata della batteria del tuo dispositivo.

La portabilità è una caratteristica importante per ogni power bank, e questo dispositivo grazie alla sua forma ultraleggera e ultrasottile, potrai portarlo ovunque tu vada. Potrai facilmente infilarlo nella tasca del tuo vestito, nel tuo zaino o agganciarlo a un libro senza alcun onere. Grazie alla sua forma sottile di soli 15 mm, questo prodotto non ti peserà mai.

Questo power bank dispone di tre uscite e doppio ingresso, ciò significa che puoi caricare fino a tre dispositivi contemporaneamente. Inoltre, grazie al suo potente chip intelligente, ogni porta distribuisce l’uscita di corrente in base alla potenza rimanente del dispositivo, garantendo la massima velocità di ricarica possibile.

Questo power bank da 10.000 mAh è ampiamente compatibile con vari dispositivi; puoi utilizzarlo non solo per la ricarica del tuo smartphone o tablet, ma anche per Airpod, cuffie wireless, smartwatch, ventole portatili, altoparlanti Bluetooth e molto altro ancora. Durante la carica, la corrente viene monitorata 80.000 volte al secondo, l’uscita di corrente e la temperatura in tempo reale vengono monitorate e fornite, garantendo la massima protezione da carica, scarica eccessiva e cortocircuito.

In conclusione, questo power bank da 10.000 mAh è un prodotto affidabile e facile da trasportare, con un’ampia compatibilità con vari dispositivi. Con uno sconto FOLLE del 41%, più un ulteriore coupon del 5%, questo power bank diventa un’ottima scelta ad un prezzo super competitivo di soli 12,90 euro. Non perdere altro tempo, se stavi cercando un power bank da portare sempre con te, questa è la soluzione definitiva.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.