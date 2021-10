Power bank BOMBA in offerta lampo: i pezzi disponibili sono POCHI

Se il tuo telefono iniziare a fare i dispetti, non ti limitare a tenerlo sempre in carica ma acquista un favoloso Power Bank su Amazon. In questo modo puoi uscire senza il terrore di rimanere con la batteria scarica riuscendo ad allungare la vita del tuo smartphone che in fin dei conti va ancora alla grande. Grazie alla promozione lampo te lo porti a casa a soli 24,64€ ma attenzione, i pezzi disponibili sono pochissimi e stanno andando a ruba.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Power Bank? Sì grazie così non rimani a secco

Un Power bank in casa non può che fare comodo, per un motivo o per un altro, averlo carico e a pronto utilizzo può rivelarsi utile in qualsiasi situazione. Inoltre questo modello integra al suo interno anche una torcia ed è stato approvato anche dalle compagnie aeree dunque se hai in mente di viaggiare, perché non approfittarne?

Ha una capacità di 20000 mAh che ti regala numerose ore di autonomia. In base alla batteria montata sul tuo telefono puoi completare più o meno cicli di carica ma, in linea di massima, quattro ne potresti fare senza problemi. Puoi utilizzarlo anche per ripristinare la carica dei tuoi accessori come smartwatch e wearable.

Con le sue tre uscite ti consente di caricare tre dispositivi in contemporanea alla massima velocità dato che è dotato di ricarica rapida. In più è presente un display LED che ti tiene informato sulla percentuale di energia rimasta così non vieni mai colto di sorpresa.

Insomma, cosa c'è di meglio? Acquista subito il tuo power bank su Amazon a soli 24,64€. Lo ordini e diventa tuo in uno o due giorni lavorativi con le spedizioni Prime. Se invece non sei abbonato, opta per le consegne nei punti di ritiro e le avrai gratuite.