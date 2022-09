Power bank 30000mAh con 3 ingressi: una BOMBA ad appena 34 euro

In commercio è possibile rintracciare numerosi modelli di power bank, differenti tra loro per capacità della batteria e velocità di ricarica. Poche unità permettono di collegare molteplici apparecchi in contemporanea ed il più delle volte sono venduti a prezzi proibitivi. Charmast va controcorrente: con una spesa minima potrai ottenere uno strumento dotato di batteria da ben 30000mAh e sistema di ricarica rapida per donare energia a tutti i tuoi smartphone, tablet ed altro ancora in brevissimo tempo.

Un’opportunità di cui approfittare adesso, prima che la promozione termini: completa subito il tuo ordine su Amazon e, spuntando direttamente in pagina il coupon con sconto del 20%, la power bank sarà tua con poco più di 34 euro.

Power bank Charmast da 30000mAh in offerta su Amazon ad un prezzo ridicolo

Questa performante power bank è dotata di 2 porte USB di tipo A ed 1 porta USB di tipo C con supporto per la ricarica rapida a 20W: una velocità 4 volte superiore rispetto alla media.

Basteranno 9 ore per ricaricare completamente la super batteria ai polimeri di litio. Particolarmente utile il display LED, grazie al quale potrai tenere costantemente sotto controllo la carica residua. Un prodotto portatile e compatto, che si caratterizza per dimensioni di 17.1 x 7.15 x 2.5 cm e per un peso di 490 g. In confezione troverai anche una comoda custodia per portare sempre con te la powerbank.

Lasciati tentare dalla convenienza, prima che le unità disponibili finiscano, e metti nel carrello la tua nuova power bank Charmast da 30000mAh: oltre a pagarla una miseria, la riceverai in pochi giorni e con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.